Le projet ARBRES veut remettre l’arbre fruitier au coeur de la ville. Pour ne pas perdre des espèces en voie de disparition, pour adapter la végétation urbaine aux dérèglements climatiques et offrir fruits et espaces verts aux habitants.

Marcher en ville, tendre la main, cueillir un fruit et le croquer… Ce geste, fantasme d’une ville comestible, nourricière, d’une ville oasis, on peut déjà le faire à Bruxelles. « Il y en a plus qu’on ne le pense, des fruitiers ici », même s’ils sont parfois non comestibles, souligne Simon De Muynck, coordinateur du Centre pour l’écologie urbaine (CEU). Du sureau, des cerisiers, comme dans le quartier du Homborch ou au Kauwberg à Uccle, des pommiers, des châtaigniers, des pruniers…