Imaginez une capitale où poussent, dans les parcs et au milieu des rues bétonnées, des griottes qui sucrent la gueuze, de petites poires à la peau dorée ou des pommes rouges et croquantes… Le projet ARBRES veut remettre l’arbre fruitier au coeur de la ville. Pour ne pas perdre des espèces en voie de disparition, pour adapter la végétation urbaine aux dérèglements climatiques et offrir fruits et espaces verts aux habitants.