Coronavirus - Onze mille appels par jour pour le certificat européen "CovidSafe"

Depuis l'ouverture mercredi, le call center wallon relatif au certificat européen "CovidSafe" enregistre 11.000 appels par jour. Dans plus de 90% des cas, les appelants demandent à obtenir leur certificat par envoi postal, a indiqué vendredi Emilie Coene, responsable de projets chez Ikanbi, société installée à Ans qui gère le call-center, à l'occasion de la visite de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, en compagnie de la députée wallonne Diana Nikolic et du bourgmestre d'Ans, Grégory Philippin.

Depuis le lancement de la phase grand public de la campagne de vaccination contre le Covid-19, la Wallonie a mis en place un call-center afin de renseigner la population et la guider dans les démarches à réaliser. Depuis mercredi, le call-center gère en plus des appels liés au certificat européen "CovidSafe". Sur les 250 agents dédiés au Covid-19, 44 ont été spécialement formés pour répondre aux demandes concernant le CovidSafe.

"Sur la ligne vaccination, on enregistrait au début 35.000 appels par jour. Ce nombre a diminué pour atteindre un rythme actuel de 11.000 appels par jour. Sur la ligne CovidSafe, on enregistre également environ 11.000 appels par jour depuis le lancement. Et sur ces 11.000 appels, environ 1.200 ont été traités par un agent. Le reste a été traité via la messagerie", a précisé la coordinatrice du call-center.