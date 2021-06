Carte blanche sur la nouvelle loi anti LGBTQI+ en Hongrie: l’Union européenne ne peut plus laisser faire

Cette nouvelle législation hongroise est discriminatoire et ouvre la porte à la violence envers toutes les personnes qui ne correspondent pas à l’image traditionnelle, hétérosexuelle et normative du genre. Les personnes qui ont des difficultés avec celles et ceux qui se situent en dehors de ces frontières étroites se sentent renforcées. Face à cette situation très inquiétante, nous ressentons un mélange de tristesse et de colère.

Un devoir d’action contre un phénomène alarmant

Cela démontre que les droits acquis ne sont pas des certitudes inébranlables. Ce qui se passe aujourd’hui en Hongrie peut également frapper à nos portes demain si nous ne parvenons pas à endiguer à temps ce phénomène alarmant.

Nous avons toutes et tous une identité à plusieurs niveaux. Être européen·ne est l’une de ces couches. En tant qu’Européen·ne·s, nous voulons aussi nous sentir protégé·e·s par nos législateurs. Il est grand temps que l’Union européenne et ses États membres mettent le holà aux dérives de la Hongrie. La ligne rouge a été franchie : ¡ No pasarán ! L’Europe peut et doit l’affirmer clairement en imposant des sanctions financières à la Hongrie. On ne peut pas vouloir le beurre et l’argent du beurre, d’une part, en foulant aux pieds les valeurs européennes, et d’autre part, en profitant des fonds européens.

Il faut agir maintenant avant que la Hongrie, mais aussi la Pologne, anéantissent les fondements du projet européen. L’Europe sera l’Europe de chacun·e, ou ne sera pas.