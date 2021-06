Services de garde d’enfants: la Belgique à une bien piètre position

Ces résultats sont assez effrayants et démontrent bien les difficultés rencontrées par les parents au moment de la naissance d’un enfant et dans les années qui suivent. »

Caroline Tirmarche, de la Ligue des Familles, ne s’attendait pas à un excellent résultat de la Belgique dans le classement des pays les plus riches du monde qui offrent les meilleurs services de garde d’enfants, d’un coût abordable et de qualité. Selon le nouveau rapport de l’Unicef, notre pays se classe, en effet, dans le ventre mou du classement, à la dix-huitième position des 41 pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et de l’Union européenne.