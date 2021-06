Alexander De Croo après le Comité de concertation: «Nous sommes sur la bonne voie» (vidéo)

Le comité de concertation s’est réuni une nouvelle fois vendredi depuis 14h00 au Palais d’Egmont à Bruxelles. Le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées ont pris une série de décisions.

« Nous sommes sur la bonne voie » s’est réjoui le Premier ministre. « Les chiffres sont meilleurs, il y a moins de 500 dans les hôpitaux et soins intensifs. Les contaminations et le taux de positivité est également en baisse. Si on compare la Belgique aux autres pays, nous ne sommes plus en rouge. »

Les mesures décidées préalablement (notamment sur le télétravail), sont entérinés. La deuxième étape du « plan été » entrera en vigueur dès le 27 juin.