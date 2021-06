Diables rouges: un fauteuil très inconfortable pour trois en défense centrale

Le siège de défenseur central au sein de la ligne arrière est éjectable. Boyata et Denayer s’y sont succédé. Avant Vermaelen annoncé par le sélectionneur comme titulaire, lundi contre la Finlande. Le tour d’horizon à ce poste serait alors complet. Seule certitude, Martinez n’effectuera très probablement pas de choix définitifs avant les quarts. Pour ménager les corps, ses options et les susceptibilités.

Nous y voilà. Trois ans après la Coupe du monde 2018 et le spectre des adieux de Vincent Kompany finalement dictés par les circonstances du projet anderlechtois au début de cette saison, la défense belge est orpheline de l’un des plus grands défenseurs de tous les temps qu’ait enfanté notre petit pays. Au même titre que l’on jette déjà un coup d’œil par-dessus l’épaule de Toby Alderweireld, Jan Vertonghen ou Thomas Vermaelen sans y voir personne dans leur sillage, la retraite internationale de l’ancien capitaine des Diables n’a jamais été compensée, si ce n’est numériquement. Et autant le dire tout de suite en se regardant dans les yeux, elle aura du mal à l’être lors de la relève de la vieille garde, probablement à l’horizon Qatar 2022.