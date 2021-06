Bruxelles: nouvelle proposition pour le Chant des Cailles

Des années que le Chant des Cailles résonne sur la scène politique bruxelloise... Le site – trois hectares, à Watermael-Boitsfort, près des Pépinières – est propriété de la société de logements sociaux Le Logis-Floréal, et actuellement terre d’agriculture urbaine. L’ASBL la Ferme du Chant des Cailles y a en effet semé son projet, dans le cadre d’un contrat d’occupation précaire, le temps que se concrétise la volonté régionale d’y construire du logement. En 2013, le projet se précise : 70 logements, sur un tiers du terrain, les deux tiers étant confirmés dans leur affectation agricole. Quatre ans plus tard, le dossier est mis en pause, le temps qu’un projet de cocréation (citoyens, chercheurs, spécialistes, acteurs de terrain) étudie la symbiose possible entre logements et agriculture urbaine. Conclusion, remise l’an dernier ? Tout est possible pour les plantes mais, pour les briques, mieux vaut aller voir ailleurs. Fin de l’histoire, comme pour d’autres dossiers polémiques de construction de logement social ?