Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) porte le maillot de champion de Belgique sur les épaules depuis huit mois et compte le garder un an de plus après la course à Waregem dimanche. Tom Steels est le dernier à y être parvenu, en 1997 et 1998. De Bondt indique qu’il est prêt pour la course au titre après avoir participé au Giro et au Baloise Belgium Tour.

«Je vais à l’hippodrome de Waregem sans aucun stress», a-t-il expliqué vendredi. «Je suis très calme avant le championnat de Belgique.»