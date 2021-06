Axel Witsel encense Kevin De Bruyne, décisif pour les Diables contre le Danemark: «C’est juste la classe»

Monté au jeu à la mi-temps, De Bruyne a délivré une passe décisive à Thorgan Hazard pour l’égalisation, avant d’inscrire le but victorieux pour les Diables.

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Axel Witsel est revenu sur la prestation de Kevin De Bruyne, auteur du but décisif face dans la victoire des Diables face au Danemark (1-2). « C’est juste la classe. Il peut toujours faire la différence et c’est ce qu’il a fait. C’est l’un des joueurs les plus importants de notre équipe. »

Axel Witsel était sur le banc jeudi lors de la première mi-temps compliquée de la Belgique contre le Danemark. Sa montée, combinée à celles de Kevin De Bruyne et Eden Hazard ont quelque peu modifié la donne, la Belgique s’imposant finalement 1-2. « Il fallait réagir car nous n’avons pas joué notre jeu, il n’y avait pas assez de mouvements », a lancé le médian de 32 ans.