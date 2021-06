Hugo, élève malvoyant, passe son CESS grâce à Eqla

Reportage

Comme tous les autres élèves de rhéto en Wallonie, Hugo, 17 ans, passait son CESS de français ce jeudi 17 juin 2021. C’est dans une salle d’informatique du Collège Saint Michel à Etterbeek que nous l’avons rencontré avec son accompagnatrice, Camille Homez, de l’ASBL eqla qui s’occupe des jeunes malvoyants et aveugles. Hugo n’a en effet qu’une vision limitée à un équivalent d’1/20 à chaque œil, lui nécessitant des infrastructures bien spécifiques. Le centre le suit depuis maintenant six ans et joue le role de relais entre les différentes instances scolaires et familiales pour répondre au mieux à ses besoins.