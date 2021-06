Ce match était censé être une célébration de son centenaire. Cent matches avec les Diables rouges, comme Jan Vertonghen, Eden Hazard, Axel Witsel et Toby Alderweireld, Dries Mertens a franchi un cap symbolique au Danemark et cela lui tenait à cœur, lui qui à 34 ans sait que ses jambes commencent à le ralentir sur le terrain, et que la suite de sa carrière internationale se dessine certainement en pointillé.