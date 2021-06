Une saison historique pour les 500 ans du siège du château fort de Logne

Situé aux portes de l'Ardenne belge, le site propose des activités individuelles ou en groupe gravitant autour de l'Histoire, la nature et les sports. À l'entrée du domaine, le musée du château fort de Logne présente le résultat des fouilles effectuées dans le puits du château fort, ainsi qu'une collection d'objets mérovingiens qualifiée d'unique en son genre. Les plus sportifs pourront pratiquer le VTT, descendre l'Ourthe en kayak ou s'essayer, plus modestement, au mini-golf. Les visiteurs pourront également opter pour des balades dans le cadre verdoyant du domaine ou encore participer à une chasse au trésor dans les vestiges du château fort.

Dès le 3 juillet, une exposition sur le thème du siège de Logne et du Moyen-Âge plongera les curieux dans l'univers de la bande dessinée. Le départ d'une chasse au trésor sera aussi donné le même jour pour découvrir de manière ludique les ruines de l'ancienne forteresse au travers de jeux illustrés.