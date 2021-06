Axel Witsel: «Je suis là pour apporter sérénité et calme au collectif»

Au lendemain de son premier match depuis plus de cinq mois, Axel Witsel est revenu sur le match des Diables au Danemark et sur sa longue période de rééducation.

Son retour aux affaires valait bien quelques larmes paternelles. 159 jours après sa blessure au tendon d’Achille sur la pelouse de Leipzig, Axel Witsel a fait son grand retour à la compétition face au Danemark. Sous les yeux humides de son père, Thierry. Et au plus grand bonheur de la Belgique tant le milieu de terrain du Borussia Dortmund est précieux dans le collectif noir-jaune-rouge. Son impact a été énorme durant la demi-heure disputée dans l’enfer du Parken Stadion. Des signes encourageants à l’aube de la phase à élimination directe et après une longue période de cinq mois de rééducation où il est passé par tous les états. Mais toujours avec un objectif clair dans son esprit : être en état de participer à l’Euro 2020 avec la Belgique. Pari réussi et salué par tous les membres de la direction de son club allemand qui l’ont abreuvé de messages pendant sa remise en forme et après le match de jeudi. Désormais, il se concentre sur la Finlande pour affiner son état de forme.