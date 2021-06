Van Aert rentre de Tignes

Ami et sans doute adversaire principal de Tim Merlier en cas de sprint final à Waregem, Wout van Aert disputera sa première course depuis sa victoire à l’Amstel Gold race, le 18 avril. Entre les deux, une plage de repos et de préparation foncière perturbée par une opération de l’appendicite, le 7 mai. S’il a mis les bouchées doubles depuis, le coureur de la formation Jumbo-Visma – qui s’alignera avec un seul équipier, Nathan Van Hooydonck – affiche un léger retard de condition selon son entraîneur.

Rentré vendredi d’un stage de deux semaines à Tignes, Van Aert n’en demeure pas moins un client redoutable, même s’il lui manque encore quelques pourcents de condition en vue du Tour de France et des Jeux de Tokyo.