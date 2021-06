Championnat de Belgique de cyclisme: Tim Merlier, de l’ombre à la lumière

En s’imposant de manière autoritaire à Novara, au terme de la première étape du Giro, Tim Merlier aura sans doute repensé que deux ans plus tôt, il était encore sans contrat. Moins de deux saisons pour s’ériger en valeur sûre du peloton belge et en sprinter de premier plan, capable de régler un emballage massif sur un Grand Tour, un domaine où la Belgique connaissait une période de disette.

Un avènement autant qu’un coup gagnant des frères Christoph et Philip Roodhooft qui ont, une fois encore, eu le nez creux en enrôlant le citoyen de Wortegem-Petegem le 1er juin 2019. Moins d’un mois plus tard, il leur offrait le maillot de champion de Belgique, réglant Dupont, Van Aert et Gilbert sur la ligne de Gand. Une tunique tricolore qu’il allait porter pratiquement 15 mois « grâce » au Covid et à un calendrier décalé, la succession de Merlier n’ayant été disputée que le 22 septembre. Lauréat, son équipier Dries De Bondt n’endossant du coup le maillot que les neuf mois suivants.