Les supersoniques «Overture» de United Airlines, un pari controversé

United Airlines annonçait début juin vouloir investir dans des avions supersoniques pour transporter des passagers d’ici 2029. Une annonce qui en rendait certains dubitatifs, notamment à cause de ses aspects élitistes, mais aussi de ses conséquences environnementales et économiques.

Alors que la compagnie aérienne américaine annonçait son projet d’acheter une quinzaine d’avions supersoniques au constructeur Boom, plusieurs questionnements ont été soulevés, notamment sur la controverse du projet. Le plan « Overture » comme il se nomme, serait réalisable, mais dépendrait principalement des moyens déployés en terme financiers et politiques. « La question est plus philosophique qu’aéronautique : est-ce qu’au XXIe siècle, il y a encore une raison de vouloir faire passer un pan de trajet de six heures à trois heures ? Est-ce que le gain en temps versus l’impact que cela peut avoir est réaliste ? », se questionne Simon André, quality manager à la Sonaca. Cela rejoint l’avis de Jo Dardenne, manageuse aviation au T&E, transport et environnement : « D’un point de vue environnemental.