Vaccins: AstraZeneca condamné à livrer des doses à l’Europe mais moins que ce qui était réclamé

AstraZeneca et la Commission européenne ont salué l’ordonnance rendue ce vendredi par le tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé dans le cadre de leur litige mais on s’en doute, c’est pour des raisons bien différentes. Pour rappel, la Commission européenne a attaqué en justice le groupe pharmaceutique anglo-suédois estimant qu’il ne respectait pas les obligations contenues dans le contrat d’achat anticipé de vaccins signé fin août 2020. Suite aux nombreux retards pris dans les livraisons de doses, la Commission européenne a considéré qu’AstraZeneca ne réalisait pas « ses meilleurs efforts raisonnables », selon les termes du contrat, et a demandé à la justice de l’obliger à lui livrer 90 millions de doses pour la fin juin en plus des 30 millions de doses déjà fournies à la fin mars et de livrer la totalité de la commande – à savoir 300 millions de doses – pour la fin septembre.