Philippe Gilbert: «Je me réjouis de revoir le public»

Il s’agit de ma 18e participation aux championnats de Belgique. J’ai abandonné l’édition de 2005 à Saint-Hubert et je n’ai pas disputé celle de 2015 pour des problèmes de genou, alors que je sortais d’un beau Giro avec deux victoires d’étape. Pour le reste, c’est l’épreuve sur laquelle je possède les plus belles statistiques avec l’Amstel Gold Race : deux titres et cinq podiums dont quatre deuxièmes places, il y a pire !

Cela me donne des regrets d’ailleurs car, pour le même prix, j’aurais pu endosser cette tunique plus souvent. Les parcours ne correspondent pas toujours aux ambitions, cela dit. À Aywaille, tout le monde me voyait champion de Belgique et c’est Tom Boonen qui s’est imposé dans mon jardin. À Hooglede-Gits, c’était l’inverse, j’ai surpris tous les sprinters en attaquant de loin.