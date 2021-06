Euro de basket féminin: pour Julie Allemand, les Belgian Cats ont joué à nouveau avec du coeur et de la passion

Après le départ raté de la veille contre la Bosnie-Herzégovine, l’espoir d’une première place renaît pour les Belgian Cats grâce à leur victoire contre la Slovénie (92-57).

Pour la meneuse liégeoise Julie Allemand, les Belges ont joué avec «de l’envie et du coeur. Et on a vu en fait que ce n’était pas si compliqué en fait. On a pu dérouler derrière. Le coach n’a même pas trop parlé de tactique avant le match. On connaissait les joueuses, mais il a dit que cela dépendait de nous. De la manière dont nous voulions réagir par rapport à la défaite de la veille. Si on avait envie de jouer avec la passion et de montrer le vrai visage des Belgian Cats».