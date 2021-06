Edito: entre certitudes et doutes

À Saint-Pétersbourg et à Copenhague, Roberto Martinez a dû et su rectifier le tir.

Sur le plan tactique en Russie avec un repositionnement plus adéquat suite un premier quart d’heure délicat et au Danemark, il a sorti KDB de son chapeau pour renverser la situation. Une certitude : pour aller loin, la Belgique a besoin de ses cadors (Courtois, Lukaku, De Bruyne, Eden Hazard et Witsel). Ils sont de retour. Rassurant !

Par contre, la défense plutôt bancale inquiète. Cela me rappelle cette question de Raymond Goethals à Gérard Houllier peu après le Mondial 1998 : Comment les Bleus ont été champions du monde sans attaquant ? Guivarc’h, reconverti en vendeur de piscines, était le titulaire en panne d’efficacité. La question se pose aujourd’hui à Roberto Martinez mais sous l’angle : Comment remporter l’Euro sans une défense solide et fiable ? Un sacré défi pour le coach espagnol avant le début des choses sérieuses.