Diables rouges: comment Kevin De Bruyne est entré dans une autre dimension

Un assist et un but en 45 minutes. - EPA

Dans ce match ô combien compliqué face au Danemark, il est venu, certes tardivement, il a vu et a de nouveau vaincu autant que convaincu. En distillant un assist génial – son 39e en 81 caps et le 8e dans un grand tournoi, record pour un Européen – puis en inscrivant son 21e but en sélection d’une frappe du gauche dont il a le secret, Kevin De Bruyne a illuminé la rencontre de son aura. Il a enfilé sa cape de super-héros, prouvant au passage que même s’il garde encore certaines séquelles de son choc avec Rudiger en finale de Ligue des champions, il est bel et bien de retour.