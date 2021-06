Après le Codeco, l’horeca ne crie pas encore victoire

Restos et bars pourront accueillir huit personnes à table et fermer à 1h du matin. Mais leurs représentants éprouvent encore de la frustration et de l’angoisse.

Moins de 20 jours après leur réouverture autorisée en intérieur, les restaurants et les cafés bénéficient déjà de nouveaux assouplissements substantiels de la part du Comité de concertation de ce vendredi. A leur grande joie ? Pas tout à fait… « Oui, la possibilité de fermer à 1h du matin au lieu de 23h30 et le doublement du nombre de personnes autorisées autour de la même table (8 au lieu de 4, NDLR), ce sont de belles avancées », reconnaît Thierry Neyens, président de la fédération Horeca Wallonie. « Par contre, nous aurions voulu obtenir les parois de plexi à l’intérieur – et pas seulement à l’extérieur – parce qu’elles constituent un moyen d’accueillir plus de monde. Ce serait possible avec une bonne ventilation et la garantie qu’offrent les détecteurs de CO2. Cela permettrait vraiment pour toute une série d’établissements de garder la tête hors de l’eau financièrement. »