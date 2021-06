Euro 2020: «Annuler les matches au Royaume-Uni et en Russie serait plus sage» estime Antoine Flahault

entretien

Si les images de la foule de supporters danois au stade Parken faisant fi des gestes barrières lors de Belgique-Danemark ont pu interpeller les plus récalcitrants du déconfinement, la situation reste extrêmement favorable pour cet Euro estime Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l’Institut de santé globale et professeur à la faculté de médecine à Genève. Qui émet en revanche une sérieuse réserve sur l’organisation de rencontres au Royaume-Uni ou en Russie.

Faut-il être inquiet en voyant les images de stades bondés de supporters ?