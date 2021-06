L’Américain Alex Harvill se tue en tentant de battre un record du monde de saut à moto

Le motard effectuait un saut de préparation à moto depuis un tremplin et est retombé trop court.

Le cascadeur américain Alex Harvill est mort à l’âge de 28 ans lors d’un accident survenu jeudi alors qu’il s’entraînait pour battre le record du monde du plus long saut à moto dans l’Etat de Washington, dans le nord-ouest des Etats-Unis, ont annoncé les autorités locales.

Le motard effectuait un saut de préparation depuis un tremplin et est retombé trop court, percutant violemment la rampe de terre d’atterrissage. Selon des médias locaux, Alex Harvill a été projeté par dessus son guidon sous le choc, finissant sa course plusieurs mètres plus loin.

Un saut de 107 mètres de long

Il n’a pas survécu à ses blessures, a indiqué le médecin-légiste du comté dans un communiqué.

Alex Harvill devait s’élancer peu après pour un saut de 107 mètres de long devant les spectateurs d’un meeting aérien dans la ville de Moses Lake.