Le Grand Oral de Zakia Khattabi: «Aujourd’hui, on est dans un autre monde en matière de climat»

Zakia Khattabi, coprésidente du parti Ecolo, était l’invitée du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 19 juin sur La Première. En qualité de ministre fédérale du climat, elle s’est exprimée sur la relance économique qui est en passe de s’opérer. Pour elle, il faut prêter attention à ne pas retomber dans les travers du « monde d’avant ». « Pendant la crise, nous nous accordions tous à dire : « il faut que ça change ». Force est de constater que le B.A.U., le « business as usual » a tendance à revenir assez rapidement. Donc moi, je reste très attentive. Parce qu’effectivement, si on revient au « business as usual », je crois que les dégâts démocratiques seront incontrôlables. Pour le moment, je lis beaucoup toutes les décisions que nous prenons, ou tous les engagements que nous avons pris et qui ne sont pas respectés à l’aune de l’enjeu démocratique ».