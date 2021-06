Coronavirus - Rassemblement de patients et du personnel des maisons médicales liégeoises, fort sollicité

À l'appel des maisons médicales liégeoises, qui représentent 29 maisons médicales réparties sur Liège et alentours, Verviers, Barvaux, Huy et Trooz, plusieurs dizaines de patients et membres du personnel se sont retrouvés à la maison médicale du Laveu (Liège). C'était l'occasion, dans le cadre du 40e anniversaire des maisons médicales en Belgique francophone, de mettre à l'honneur le personnel, fort sollicité durant la crise du Covid-19, et d'insister sur la nécessité de renforcer le secteur des soins de santé. Pour ce faire, les participants avaient confectionné des pancartes sur lesquels ils ont exprimé leur ressenti.

Ce rassemblement était voulu serein et festif. Les participants se sont lancés le défi de rejoindre ensemble le terril du Piron, situé entre Liège et Saint-Nicolas, et de gravir les 18% de côte qui les attendaient en s'entraidant, "l'essence même des maisons médicales".