Le tourisme doux gagne un nouveau site 4 étoiles en Ardenne

A Saint-Médard, la famille Boreux ouvre un nouveau site touristique qui sera très différent de leurs activités à Rochehaut. Dans le domaine de Waillimont, le visiteur sera empreint de calme, de nature, d’eau et de sérénité, entre lodges privés et gastronomie.

Waillimont, un site au look un peu scandinave, en Arden,ne. - J.-L.B.

C’est un nouveau haut lieu du tourisme doux et reposant qui vient de s’ouvrir à Saint-Médard (Herbeumont), dans le domaine de Waillimont qui couvre près de 19 hectares. La famille Boreux bien connue à Rochehaut a acheté ce site en 2018, un site verdoyant au sein duquel se trouve une énorme villa au look de château, bâtie au début des années 80 et qui avait défrayé la chronique judiciaire dans les années 90.

Baptisée du nom de la firme anversoise d'agents de change que dirigeait le duo Beelen et Leiser, l'affaire Kirschen recouvrait une gigantesque filière de blanchiment d'argent, des fonds provenant de la fraude fiscale sur commerce de diamants. Hilaire Beelen avait construit notamment ce château dans le cadre de ce process frauduleux et l’avait entouré d’une clôture digne d’un domaine militaire !