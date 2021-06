Ryan Crouser bat le record du monde du lancer du poids, vieux de 31 ans

Le champion olympique Ryan Crouser a battu le record du monde du lancer du poids avec un jet à 23,37 m, lors des sélections américaines pour les Jeux de Tokyo, vendredi à Eugene (Oregon). Il efface des tablettes son compatriote Randy Barnes, dont la précédente marque référence datait de 1990, avec 23,12 m.

En janvier dans l’Arkansas, Crouser, 28 ans, avait déjà battu un autre record du monde propriété de son aîné, celui en salle, avec un lancer à 22,82 m.

C’est un des plus vieux records que vient de faire tomber l’Américain, dont les récentes performances laissaient entrevoir l’exploit.

« Je me sentais vraiment, vraiment confiant en arrivant ici, mais ce n’était pas dans mes attentes », a commenté Crouser. « Les fois où je n’ai pas réussi, c’est parce que j’étais un peu tendu et que j’essayais de forcer les choses. Je suis resté détendu et j’ai exécuté le plan que j’avais. C’est ce qui m’a permis de réussir. »