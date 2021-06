Euro 2020: un faux «collectionneur» belge aurait presque réussi à s’introduire dans le vestiaire des Diables à Copenhague

Histoire improbable ce jeudi, après la victoire des Diables contre le Danemark à Copenhague. Selon les informations publiées par Het Nieuwsblad, un supporter belge se serait fait passer pour un collectionneur d’accréditations officielles de l’UEFA, à la sortie du stade.

Étant donné que ces documents permettent de rentrer dans le stade, il aurait pénétré à l’intérieur des installations du Parken Stadium, et serait arrivé jusque dans le couloir qui mène aux vestiaires des Diables rouges. Proche du but, il aurait finalement été reconnu et intercepté par la sécurité belge.