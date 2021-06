Liège: la police fait cesser un rassemblement de 200 à 300 personnes

La police de Liège est intervenue durant la nuit de vendredi à samedi pour faire cesser un rassemblement de 200 à 300 personnes sur le boulevard Frère Orban, a indiqué la porte-parole de la zone de police, confirmant une information de La Meuse Liège.

Les policiers ont été contactés vers 03h00 pour du tapage entre la passerelle «La Belle liégeoise» et la brasserie «Riva». «Il n’y avait pas de troubles mais plutôt des nuisances pour les riverains. L’intervention s’est déroulée dans le calme, sans violence et de manière proportionnée. La foule de 200 à 300 personnes s’est rapidement dispersée et il n’y a eu aucune arrestation», précise la porte-parole.

La zone de police de Liège effectuera une surveillance accrue du site et des autres lieux prisés lors des prochains jours.