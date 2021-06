Le père de Kevin De Bruyne réagit à sa magnifique performance contre le Danemark: «Il ne dira jamais de lui-même qu’il a joué un super match»

Interrogé après la splendide montée au jeu de Kevin De Bruyne, qui a permis aux Diables rouges de s’imposer contre le Danemark, Herwig, le père du joueur de Manchester City a tenu à insister sur la modestie de son fils, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

« Kevin ne dira jamais de lui-même qu’il a joué un supermatch. Bien sûr, il sait qu’il s’agissait de deux actions importantes. Mais il regarde les quarante-cinq minutes, pas les deux où il a fait la différence. Kevin pense qu’il a fait son travail. Il voit toujours des points de travail. Et le fait qu’il y ait tant d’éloges… ça ne lui monte pas à la tête. Ai-je eu des nouvelles de lui ? Non, nous ne le dérangeons pas trop. Ma femme vient de lui envoyer un SMS et il a répondu », a confié Herwig De Bruyne, ravi par le retour de blessure de son fils.