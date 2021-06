Ebrahim Raïssi, le nouveau président iranien, incarne le système pur et dur

L’élection présidentielle de ce 18 juin lui était promise, il l’a gagnée au premier tour avec plus de 60 % des voix. Portrait express d’un homme sans charisme mais non sans ambitions.

Élu vendredi lors d’une élection présidentielle en Iran où ses challengers n’avaient visiblement pas la carrure ou les soutiens pour lui barrer la route, l’ultraconservateur Ebrahim Raïssa, 60 ans, s’était présenté comme le champion de la lutte anticorruption et le défenseur des classes déshéritées. « Seyyed », c’est-à-dire descendant du Prophète et donc membre de la hiérarchie religieuse, Raïssa incarne une république islamique d’Iran austère et sans états d’âme. Au cœur du système judiciaire depuis trois décennies, il en était même devenu le chef en 2019.