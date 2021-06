ACFF: David Delferière réélu président, les vestiaires rouverts a priori le 27 juin

Pas de surprise ce samedi matin à Bouge lors de l’Assemblée Générale de l’ACFF (l’aile francophone de l’Union belge) : David Delferière, seul candidat, a été réélu à l’unanimité pour deux ans, ainsi que tout le Conseil d’administration sortant.

Pour le reste, il a été beaucoup questions de chiffres et de projets, en présence de la ministre des Sports Valérie Glatigny, invitée pour la circonstance. Celle-ci a notamment confirmé la pérennité des subventions pour les clubs labellisés (1,2 millions d’euros par an, soit 1.000 euros pour les clubs comptant une étoile, 5.000 pour deux étoiles et 15.000 pour trois étoiles) et espère pouvoir annoncer dans les prochains jours la réouverture des vestiaires, a priori pour le 27 juin, selon un protocole qui est à l’étude.

Vous trouverez tous les détails de cette Assemblée, et l’interview de Valérie Glatigny, dans nos journaux de ce lundi.