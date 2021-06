Coup de pouce pour la vaccination en Belgique: déjà 200.000 doses récupérées grâce à des seringues spéciales

La Belgique devance maintenant le Danemark et s’apprête à dépasser la Finlande. Un clin d’œil de l’actualité alors qu’on ne parle pas ici de l’Euro de football mais bien de la campagne européenne de vaccination. Avec près de 67 % de sa population adulte vaccinée avec au moins une dose de vaccin, la Belgique est dans le top 5 des pays européens et depuis une semaine maintenant, elle truste la première place des pays qui administrent le plus de vaccins par habitant : 1,23 vaccin administré pour 100 habitants. Des chiffres qu’il faut saluer tant le pari n’était pas gagné, notre pays s’étant même illustré sur le plan international par ses centres de vaccinations vides au début de la campagne. Soyons honnêtes, une partie de la performance est purement logistique : la campagne s’est accélérée à mesure que les vaccins sont arrivés. À ce stade, notre pays a reçu 9.440.000 doses de vaccins, principalement du Pfizer (6.270.000 doses) suivi par l’Astrazeneca (1.900.000 doses), le Moderna (890.000 doses) et le Janssen (380.000 doses).