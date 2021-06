Jason Denayer: «C’est le meilleur moment pour cette super génération de gagner un trophée»

Jason Denayer a été coupable d’une erreur contre le Danemark, la Belgique encaissant après 1 : 39 seulement après la passe ratée du défenseur central. « Ce n’est pas le meilleur début de match de ma carrière, c’est sûr », a concédé le Diable Rouge samedi en conférence de presse depuis le centre national de football de Tubize.

« J’avais deux choix : baisser la tête ou donner le meilleur de moi-même. Et j’ai fait tout ce que je pouvais », a ajouté Denayer, qui a même été félicité par le sélectionneur Roberto Martinez pour sa réaction.

Jeudi à Copenhague, les Diables ont subi pendant longtemps. « Les Danois ont effectué un pressing très agressif et très haut. Nous avons eu du mal à sortir et faire nos mouvements habituels. Après la pause, on a pu mettre notre jeu en place et cela a fait la différence. »