Un test à Gand et onze saisons en Belgique

Si c’est aujourd’hui monnaie courante suite à l’arrêt « Bosman », l’arrivée de joueurs étrangers en Belgique se faisait au compte-gouttes dans les années 80. Mais l’histoire de Kari Ukkonen aurait clairement pu s’écrire aujourd’hui. « J’avais affronté Bruges en Coupe d’Europe avec mon club de Kups », se remémore Ukkonen. « Mon club avait des connexions avec la Belgique et j’avais très envie de goûter au foot professionnel. J’ai obtenu un test à Gand qui jouait les places européennes. C’était très difficile pour moi de me faire une place et je suis reparti en Finlande. »