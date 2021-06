Quatre Coupes avec trois clubs différents

S’il a pu goûter au professionnalisme durant son long passage en Belgique, Kari Ukkonen a surtout rempli son armoire à trophées lors de son passage dans nos contrées : il a remporté quatre Coupes de Belgique avec trois clubs différents. Il a d’abord soulevé la Coupe avec le Cercle (1985), puis avec Anderlecht (1988 et 1989) et enfin avec l’Antwerp (1992). « Mes meilleurs souvenirs en Belgique sont liés aux finales jouées avec le Cercle », se souvient l’ancien médian finlandais. « J’en ai gagné une et perdu une autre contre le FC Bruges (1986). Cela m’a permis de découvrir la Coupe d’Europe. »