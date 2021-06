Championnat de Belgique: Wout van Aert règle la mire

La supériorité numérique d’une équipe est-elle un atout ou, a contrario, un frein aux initiatives ? Un coureur quasi isolé peut-il tirer les marrons du feu ? La responsabilité du scénario doit-elle forcément reposer sur les teams de l’élite ? Le maillot de champion de Belgique sera-t-il visible une semaine plus tard, sur les routes du Tour ? La seule certitude que fait émerger le National est le retour de ces interrogations, auxquelles les analystes répondent de manière péremptoire alors pourtant que cette course atypique repose sur une logique peu lisible, parfois très étonnante. Ce dimanche à Waregem, après une mise en jambes dans la touffeur estivale sur les circuits baptisés « Briek Schotte » (le premier des Flandriens) et « André Defoort » (un Waeslandien champion de Belgique il y a pile 80 ans), les favoris entreront dans le vif du sujet, sur une boucle locale proposant deux côtes et quelques tronçons pavés.