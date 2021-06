Déconfinement: ce qui change en France ce dimanche

Cette libération intervient dix jours avant la date prévue du 30 juin car « la situation s’améliore plus vite que nous l’avions espéré », a annoncé le Premier ministre, Jean Castex.

La vie va redevenir presque normale avec la levée du couvre-feu à partir de dimanche, grâce à une amélioration plus rapide que prévu de la situation sanitaire. A partir du 20 juin à 06H00, les Français vont ainsi pouvoir sortir sans restriction pour la première fois depuis l’instauration il y a huit mois des premiers couvre-feu pour faire face à la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19.

Cette libération intervient dix jours avant la date prévue du 30 juin. A l’extérieur, il faudra cependant continuer à porter le masque « quand on se regroupe et quand on se trouve dans un lieu bondé, une file d’attente, sur un marché ou dans les tribunes d’un stade », selon le Premier ministre, Jean Castex.

La France suit ainsi l’exemple de plusieurs pays européens, comme la Belgique, tandis que d’autres, dont l’Allemagne ou l’Espagne, s’orientent vers une levée progressive du port du masque.