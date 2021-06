Philousports, figure du sport sur les réseaux sociaux, est décédé

La nouvelle a été annoncée peu avant 21 heures par l’agence qui le représentait. Le communiqué est laconique, preuve de l’immense tristesse qui anime ce samedi soir ceux qui ont côtoyé « Philou ». « Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès de notre Philousports tant aimé. Nous aurions aimé ne jamais avoir à le faire. Vous étiez tout pour lui. Il vous aimait tant », explique le court tweet.

Philippe, qui s’était fait connaître sous le pseudonyme Philousports sur Twitter, était un passionné de sports et plus particulièrement de football. Il était suivi par plus de 260.000 personnes qui pleurent aujourd’hui le décès d’une personne bienveillante et gentille. « Ce qui me touche, c'est les gens qui te disent que tu sers à quelque chose, avait-il notamment expliqué. Tu n'es pas inutile. C'est ça que je veux être, quand je ne serai plus là : qu'on dise 'putain, Philou il ferait ça’ », déclarait-il dans une vidéo diffusée par Brut ce vendredi.