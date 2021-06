Championnat de Belgique de cyclisme: la course au maillot noir-jaune-rouge s’annonce très ouverte à Waregem

Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Dries De Bondt, Greg Van Avermaet, Timothy Dupont, Loïc Vliegen, Edward Theuns et Jasper Stuyven : la liste des candidats au titre est très longue.

Dimanche à Waregem, Dries De Bondt remettra son titre de champion de Belgique cycliste en jeu. Le nouveau détenteur du maillot noir-jaune-rouge sera connu vers 17h25 au terme des 221,4 kilomètres. Comme souvent, les candidats à la victoire ne manquent pas.

Plus tôt dans la journée, le titre féminin aura été attribué en conclusion d’une course de 112,4 kilomètres. Lotte Kopecky partira favorite pour un nouveau doublé. Championne en titre, elle a aligné son troisième titre du contre-la-montre mercredi. Comme l’an dernier, Jolien D’hoore devrait être sa rivale la plus dangereuse.