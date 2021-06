Cynthia Bolingo, reine de la polyvalence

La recordwoman de Belgique du 400 m a ajouté deux nouveaux records personnels sur 100 et 200 m à sa panoplie, samedi, à Nivelles. Aujourd’hui, elle a l’embarras du choix pour Tokyo.

Dans le milieu de l’athlétisme belge, il n’y a sans doute pas de « couple » entraîneur-entraîné(e) plus fusionnel que la paire Carole Bam-Cynthia Bolingo. On peut dès lors comprendre la frustration de la première, partie ce week-end avec l’équipe belge en Coupe d’Europe, en Roumanie, quand elle a appris que son élève avait fait flamber la piste de Nivelles lors du meeting EAP en son absence en améliorant significativement ses records personnels sur 100 et 200 m moins de trois semaines après s’être emparée du record de Belgique du 400 m, à Montreuil.

« Oh, my God ! », s’est-elle logiquement exclamée quand elle a entendu la nouvelle. « Et dire qu’elle était censée être fatiguée après les grosses séances qu’on avait eues la semaine dernière… »