Thierry Henry a épaté tout le monde ce dimanche à l’entraînement des Diables rouges à Tubize, en inscrivant un splendide coup franc du pied gauche à l’entraînement des Diables.

« On s’entraîne là-dessus depuis une heure et demie. On en a marqué quelques-uns, il y va juste avec son pied gauche et nous tue », a humoristiquement déclaré l’adjoint de Roberto Martinez. « Et, on a hein match demain hein ! », a-t-il ensuite lancé à Henry.