Roberto Martinez ne veut pas entendre parler de calculs avant la Finlande: «Ce serait irresponsable»

Sur quels adversaires tomberont les Diables rouges après les matches de groupe de l’Euro 2020. C’est la question que tout le monde se pose, maintenant que la sélection belge a assuré son billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Une deuxième place dans le groupe B pourrait potentiellement permettre aux Diables de ne pas se retrouver dans la partie de tableau de l’impressionnante Italie, et de la France. Mais rien n’est encore certain, et cette deuxième place serait aussi synonyme de défaite contre la Finlande ce lundi. Un scénario inenvisageable pour Roberto Martinez, interrogé au micro de la RTBF.