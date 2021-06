MotoGP: Marc Marquez renoue avec la victoire en Allemagne après un an et demi (vidéo)

Marc Marquez (Honda) a remporté le Grand Prix d’Allemagne, 8e manche de la saison dimanche, son 57e en catégorie reine mais le premier depuis le 17 novembre 2019 et depuis sa blessure en 2020.

Marc Marquez s’était cassé l’humérus droit au premier Grand Prix de la saison dernière en juillet 2020, manquant ensuite toute la saison. Le Portugais Miguel Oliveira (KTM) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat, complètent le podium.

Un an, sept mois et trois jours après, Marquez l’a fait, et a fondu plusieurs fois en larmes pour cet incroyable comeback. Il n’était plus monté sur un podium et donc encore moins sur sa plus haute marche depuis sa victoire au GP de Valence fin 2019.