Une tornade frappe la Wallonie: un phénomène pas si rare en Belgique

ANALYSE

Toitures envolées, arbres arrachés et pylônes électriques au sol… les dégâts causés par la tempête de ce samedi soir dans plusieurs régions de notre pays et plus particulièrement dans la commune de Beauraing en province de Namur sont impressionnants. Les autorités communales qui ont fait l’inventaire des dégâts ont dénombré 92 maisons impactées dont une dizaine tout bonnement inhabitables. Six personnes ont dû être relogées tandis que 17 personnes ont été blessées légèrement. 13 d’entre elles se trouvaient sur la terrasse d’un café lorsque les vents violents se sont abattus sur cette commune avant de poursuivre leur route ailleurs dans le pays.