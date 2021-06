Euro de basket: les Belgian Cats battent la Turquie et vont en quarts de finale

La Belgique s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro de basket féminin dimanche à la Rhenus Arena de Strasbourg à l’issue de la 3e et dernière journée de la phase de poules dans le groupe C. Les Belgian Cats se sont en effet imposées de justesse face à la Turquie 61-63 (mi-temps : 31-41).

À midi, la Slovénie avait ouvert la voie en écartant la Bosnie-Herzégovine (91-81) laissant l’espoir d’une issue rêvée par les Belgian Cats. Au classement, les Belges terminent premières de leur groupe, à l’average (+20), devant la Bosnie, 2e (+5), et la Slovénie (-25), 3e. Elles joueront les quarts de finale mercredi à Strasbourg face à un adversaire issu d’un barrage entre la Slovénie et le perdant de France/Russie plus tard dans la soirée. La Turquie, bredouille, est éliminée.