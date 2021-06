Eden Hazard optimiste pour la suite de l’Euro: «Quand je joue sans douleur, la confiance vient avec les premiers ballons»

Monté au jeu en cours de deuxième mi-temps face au Danemark, après avoir déjà reçu quelques minutes contre la Russie, Eden Hazard a rassuré en montrant de belles choses, et en aidant les Diables à renverser la situation pour s’imposer 1-2. Après deux saisons compliquées à Madrid, le capitaine des Diables semble retrouver ses sensations, et jouer de manière de plus en plus libérée.

« Si je commence un match avec des blessures, c’est difficile d’avoir de la confiance. Quand je suis sur le terrain sans douleur, la confiance elle vient avec les premiers ballons. J’essaye de ne pas y penser, de faire le maximum sur le terrain et après on voit ce qu’il se passe », a confié Eden Hazard dans une interview accordée à la RTBF.