«Elden Ring», «Zelda», «Breath of the Wild 2»: ce qu’il faut retenir du plus gros salon du jeu vidéo

Non, il ne s'agit pas d’une photo de vacances, mais d'une capture d'écran du jeu «Forza Horizon 5» qui doit sortir en novembre sur Xbox et PCjpg. - DR

Traditionnellement, c’est le plus grand rendez-vous du jeu vidéo du calendrier. Chaque année, la presse spécialisée – ou non – du monde entier se retrouve pour prendre le pouls de l’industrie vidéo ludique. La plupart des grands studios et des éditeurs présentent les jeux qui figureront dans leur catalogue dans les mois à venir. L’occasion d’en apprendre plus sur les jeux déjà annoncés et qui doivent sortir durant le grand embouteillage que représente la deuxième partie de l’année. C’est également l’occasion de découvrir les premières promesses de jeux dont personne n’a encore entendu parler et ainsi provoquer les attentes des joueurs.